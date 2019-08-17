نورمحمدوف من أكثر المقاتلين إجراء لفحص المنشطات

صرح رضوان محمدوف مدير فريق بطل العالم للفنون القتالية المختلطة، الروسي حبيب نورمحمدوف، بأن الأخير يعتبر من أكثر المقاتلين الذين أجروا اختبارات فحص للكشف عن المنشطات.

وقال محمدوف إن حبيب أجرى منذ عدة أيام فحص المنشطات رقم 37 ضمن برنامج التعاون بين الوكالة الأمريكية لمكافحة المنشطات USADA ومنظمة UFC للفنون القتالية المختلطة.

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وأكد محمدوف أن جميع الاختبارات التي خضع لها حبيب جاءت نتائجها سلبية.

ويتصدر المقاتل الإيرلندي كونور ماكغريغور قائمة أكثر المقاتلين إجراء لاختبار المنشطات بـ49 اختبارا.

المصدر: iz.ru