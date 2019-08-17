الدوري الإنجليزي.. أرسنال يواصل انطلاقته بفوز ثمين على بيرنلي

واصل أرسنال انطلاقته الناجحة في الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، محققا انتصارا مثيرا على ضيفه بيرنلي 2-1 يوم السبت في المرحلة الثانية من المسابقة.

أحرز ثنائية أرسنال كل من ألكسندر لاكازيت في (د.13) وبيير إيمريك أوباميانغ في (د.64)، فيما أحرز هدف بيرنلي الوحيد آشلي بارنس في (د.64).

ورفع أرسنال، الذي فاز في المرحلة الأولى على نيوكاسل بهدف رصيده إلى 6 نقاط، ليعتلي صدارة جدول الترتيب "مؤقتا"، بينما تجمد رصيد بيرنلي عند 3 نقاط.

المصدر: وكالات