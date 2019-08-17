مدفيديف يحسم المواجهة مع روبليف ويواجه دجوكوفيتش في نصف نهائي سينسيناتي

يواجه الروسي دانييل مدفيديف خصما عنيدا وهو الصربي نوفاك دجوكوفيتش في نصف نهائي بطولة سينسيتاني للتنس ذات الألف نقطة بعد فوزه على مواطنه آندري روبليف في ربع النهائي.

وتمكن مدفيديف من تحقيق الفوز على روبليف في أول مواجهة بينهما، بواقع 6-2 و6-3 في مباراة استغرقت ساعة ودقيقة واحدة.

في المقابل، احتاج المصنف الأول عالميا إلى ساعة و26 دقيقة، ليتخطى الفرنسي لوكا بوي بنتيجة 7-6 (7-2) و6-1.

ويتفوق دجوكوفيتش في المواجهات المباشرة (3-1) على ميدفيديف، إلا أن الروسي حسم آخر مواجهة بينهما في شهر أبريل الماضي، في بطولة مونتي كارلو للأساتذة، ولم يعد مدفيديف يخشى مواجهة الكبار، بعدما أثبت هذا الموسم أنه بات ينتمي لأفضل اللاعبين في العالم.

وتلعب مباراة نصف النهائي الأخرى بين الفرنسي ريشارد غاسكيه والبلجيكي ديفيد غوفين.

المصدر: RT