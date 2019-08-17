تسريبات تكشف هوية الفائز بجائزة الأفضل في أوروبا

كشفت تسريبات صحفية، هوية اللاعب الفائز بجائزة الأفضل في قارة أوروبا لموسم 2018-2019.

Месси получит приз лучшему игроку сезона по версии УЕФА!

🔝 Официально объявят в конце месяца: https://t.co/EpwaeJziOupic.twitter.com/jCTJAyM3lU — Чемпионат (@championat) August 17, 2019

وذكرت صحيفة "توتو سبورت"، أن العديد من التسريبات كشفت فوز الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني، بجائزة الأفضل في أوروبا لهذا العام.

وأضافت الصحيفة أن ميسي حصل على 252 نقطة، متفوقا على الهولندي فيرغيل فان دايك مدافع ليفربول، الذي حل ثانيا برصيد 224 نقطة، فيما جاء البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس، في المركز الثالث برصيد 181 نقطة.

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وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، قد أعلن الخميس الماضي، القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب في أوروبا لموسم 2018-2019، وضمت القائمة، كلا من ميسي ورونالدو وفان دايك.

وقاد ميسي، ناديه برشلونة لتحقيق لقب "الليغا"، بالإضافة لفوزه بجائزة هداف الدوري الإسباني، والحذاء الذهبي لأفضل هداف في أوروبا، وهداف دوري أبطال أوروبا، كما تأهل مع منتخب الأرجنتين لنصف نهائي كوبا أمريكا.

وسيتم تسليم الجائزة للفائز خلال حفل سيقام في إمارة موناكو الفرنسية في 29 أغسطس الحالي، حيث ستقام أيضا قرعة دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

المصدر: وكالات