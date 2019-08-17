كابتن الطائرة التي هبطت بشكل إعجازي ينفذ ركلة بداية مباراة في الدوري الروسي (فيديو)

كرّم نادي أورال طاقم الطائرة الروسية التي هبطت اضطراريا الخميس الماضي في حقل ذرة بضواحي موسكو، على سرعة بديهته وشجاعته واتخاذه القرار الصائب في اللحظة المناسبة.

وأقيم التكريم اليوم السبت لكابتن الطائرة ضمير يوسوبوف، ومساعده غيورغي مورزين، بالإضافة لبقية أفراد الطاقم قبل انطلاق مباراة أورال وضيفه كريليا سوفيتوف ضمن الجولة السادسة من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

✈ Экипаж самолета «Уральских авиалиний», который позавчера героически посадил самолет с 226 пассажирами на борту в кукурузном поле, сегодня в полном составе прибыл на матч «Урал» — «Крылья Советов».



👏🏻 Браво, Герои! pic.twitter.com/Cd26I2Yp7o — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) August 17, 2019

كما قام يوسوبوف بتنفيذ ركلة البداية وسط تشجيع وهتافات التقدير من الجماهير التي ملأت المدرجات.

وكانت طائرة "إيرباص" تابعة لشركة "أورال إيرلاينز" وعلى متنها 226 راكبا وسبعة من أفراد الطاقم في رحلة من موسكو إلى سيمفيروبل جنوبي البلاد، عندما اصطدمت بعيد إقلاعها بسرب من الطيور، ما تسبب في تعطل محركيها ومنع الطائرة من الارتفاع بالشكل المطلوب.

وقرر قائد الطائرة الهبوط بها في حقل ذرة قرب المطار بعد إطفائه محركيها وطي عجلاتها في خطوة محفوفة بالمخاطر، لاسيما وأن الطائرة لم تقض في الجو أكثر من دقيقة منذ إقلاعها وكان خزانها يحتوي على نحو 16 ألف لتر من الوقود.

وانتهى الهبوط بسلام، حيث لم يصب إلا 23 شخصا بجروح معظمها طفيفة، وتولى قائد الطائرة شخصيا تنظيم عملية إجلاء الركاب، قبل وصول رجال الطوارئ إلى موقع الحادث.

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وقدم نادي أورال لأفراد طاقم الطائرة اشتراكا ذهبيا لحضور جميع مباريات أورال في الملعب.

ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الجمعة مرسوما منح بموجبه كلا من الطيارين وسام "بطل روسيا الاتحادية"، وأوسمة الشجاعة لجميع أفراد الطاقم.

المصدر: نوفوستي + ماتش tv