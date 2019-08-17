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الاتحاد العراقي يعلق لــRT على جدل كأس غرب آسيا "المكسور"

الرياضة

الاتحاد العراقي يعلق لــRT على جدل كأس غرب آسيا
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علق الاتحاد العراقي لكرة القدم اليوم على الجدل الذي أحدثه كسر كأس غرب آسيا الذي حصل عليه المنتخب البحريني بعد تتويجه باللقب عقب فوزه في النهائي على العراق مستضيف البطولة 1-0.

وقال عضو الاتحاد كامل زغير لـRT إن "الكأس كسر أثناء احتفالات المنتخب البحريني وفرحهم بالحصول على لقب البطولة لأول مرة، ولم يكن مكسورا قبل الاحتفالات أو أنه كسر بشكل متعمد بل حدث الأمر صدفة".

وأضاف أن "الكأس لم يصنع في العراق، ولم يتكفل الاتحاد العراقي لكرة القدم بتصنيعه، بل هو كأس جديد صنعه اتحاد غرب آسيا وسلمه لمنظمي البطولة".

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وتعرض كأس اتحاد غرب آسيا للكسر أثناء احتفالات لاعبي المنتخب البحريني باللقب بعد الفوز في النهائي على المنتخب العراقي مستضيف البطولة بهدف وحيد يوم الأربعاء الماضي.

وظهر لاعبو المنتخب البحريني وهم يلتقطون الصور التذكارية مع الكأس المكسور بعد التتويج، لكنهم تعاملوا مع الحادث بروح رياضية وفكاهة.

المصدر: RT

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