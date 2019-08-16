ليون يمطر شباك أنجيه بسداسية في الدوري الفرنسي

اكتسح أولمبيك ليون ضيفه أنجيه 6-0، اليوم الجمعة، في ثاني جولات الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وافتتح الفرنسي حسام عوار باب التسجيل في (د.11)، ثم أضاف مواطنه موسى ديمبيلي الهدف الثاني في (د.36)، وقبل نهاية الشوط الأول، سجل الهولندي ممفيس ديباي الهدف الثالث في (د.42).

وشهد الشوط الثاني تسجيل أبناء ليون 3 أهداف إضافية حملت توقيع كل من ديباي في (د.48) وديمبيلي في (د.65) وجان لوكاس في (د.72).

وبذلك يرفع ليون رصيده إلى 6 نقاط في صدارة الدوري الفرنسي "ليغ1"، بينما تجمد رصيد أنجيه عند 3 نقاط في المركز الثامن، مؤقتا.

المصدر: وكالات