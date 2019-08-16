بايرن ميونخ يتعادل مع هيرتا برلين في افتتاح "البوندسليغا"

استهل بايرن ميونخ حملة الدفاع عن لقب الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) بالتعادل مع ضيفه هيرتا برلين 2-2، يوم الجمعة، في افتتاحية مباريات الدوري هذا الموسم.

وانتهى الشوط الأول بتقدم هيرتا برلين 2-1، حيث تقدم بايرن ميونخ بهدف سجله روبرت ليفاندوفسكي في (د.24) وتعادل هيرتا برلين بهدف سجله دودي لوكيباكيو في (د.36)، ثم أضاف ماركو غروجيتش الهدف الثاني لهيرتا برلين في (د.38).

وفي الشوط الثاني، سجل روبرت ليفاندوفسكي الهدف الثاني له ولبايرن ميونخ في (د.60 من ركلة جزاء).

وفشل بايرن ميونخ في تحقيق الفوز في مباراته الافتتاحية للمرة السابعة على التوالي وتحقيق رقم قياسي جديد. وبهذه النتيجة حصد كل فريق أول نقطة له في الدوري لهذا الموسم.

المصدر: DPA