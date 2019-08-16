بوتين يزور مجمع الرياضة واللياقة البدنية "Volley Grad" على البحر الأسود

قام الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء، دميتري مدفيديف، بزيارة تفقدية لمجمع الرياضة واللياقة البدنية "Volley Grad" في مدينة أنابا المطلة على البحر الأسود.

وجال بوتين ومدفيديف في ملاعب مجمع "Volley Grad" وصالاته التدريبية، واستمعا من القائمين عليه لشرح تفصيلي عن سير العمل والتنظيم والإدارة في المجمع الذي يعتبر المركز الرئيس لتدريب المنتخبات الوطنية الروسية بكرة الطائرة الكلاسيكية والشاطئية.

كما يستضيف مركز "Volley Grad" معسكرات مختلف فرق الدوري الممتاز بكافة الفئات العمرية.

المصدر: kremlin.ru