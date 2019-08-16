الفرنسي نزونزي معارا من روما إلى غلطة سراي

أعلن نادي روما الإيطالي لكرة القدم، اليوم الجمعة، إعارته لاعب وسطه الفرنسي ستيفن نزونزي (30 عاما) إلى فريق غلطة سراي التركي لمدة عام، مع خيار الشراء النهائي.

وأشار نادي العاصمة الإيطالية في بيان إلى أنه "تخلى بشكل مؤقت، حتى 30 يونيو 2020، عن الحقوق الرياضية لستيفن نزونزي إلى غلطة سراي".

ويشتمل العقد على احتمالية تمديد مدة إعارة بطل العالم مع المنتخب الفرنسي لمونديال روسيا 2018، في الملاعب التركية لعام إضافي، حتى 30 يونيو 2021، مقابل تعويض مالي بقيمة 500 ألف يورو.

وبامكان غلطة سراي أن يحصل بشكل نهائي على خدمات نزونزي مقابل 16 مليون يورو، في حال تم تفعيل بند الشراء قبل نهاية العام الأول للفرنسي في تركيا، ومقابل 13 مليون في حال تم تفعيل البند في العام الثاني لعقد الإعارة.

وانضم نزونزي إلى روما عام 2018، قادما من إشبيلية الإسباني (2015- 2018) بعد فوزه بكأس العالم مع منتخب "الديوك"، وخاض معه 39 مباراة في الموسم المنصرم.

المصدر: أ ف ب