استدعى مدرب البرازيل تيتي، نجم باريس سان جرمان، نيمار، الذي يتعافى من إصابة في كاحله، إلى صفوف المنتخب لخوض المباراتين الوديتين ضد كولومبيا وبيرو الشهر المقبل.

وغاب نيمار عن بطولة كوبا أمريكا التي توج بها "السيليساو"، في يوليو الماضي، لإصابة في كاحله تعرض لها خلال مباراة استعدادية للبطولة القارية ضد قطر، في 6 يونيو الماضي، وهو يخضع لتدريبات منفردة في صفوف فريقه الفرنسي، لأنه يتبع برنامج إعادة تأهيل شخصي.

ويغيب عن تشكيلة البرازيل حارس مرمى ليفربول أليسون بيكر، الذي تعرض لإصابة في ربلة الساق، في افتتاح الدوري الإنجليزي الممتاز ضد نوريتش وسيغيب لأسابيع عدة، بالإضافة إلى المهاجم غابريال جيزوس الموقوف لطرده في نهائي كوبا أمريكا ضد بيرو.

وضمت التشكيلة وجوها جديدة، وهي إيفان حارس بونتي بريتا، وسمير مدافع أودينيزي الإيطالي، وبرونو هنريكه من فلامينغو وجورجي (سانتوس).



وجاءت التشكيلة على النحو التالي:

- حراسة المرمى: إيدرسون (مانشستر سيتي الإنجليزي) وفيفيرتون (بالميراس)، إيفان (بونتي بريتا).

- الدفاع: داني ألفيش (ساو باولو)، تياغو سيلفا وماركينيوس (باريس سان جيرمان)، فاغنر (كورينثيانز)، أليكس ساندرو (يوفنتوس الإيطالي)، وإيدر ميليتاو (بورتو البرتغالي)، جورجي (سانتوس)، سمير (أودينيزي الإيطالي).

- خط الوسط: كاسيميرو (ريال مدريد)، أرثور وفيليبي كوتينيو (برشلونة الإسباني) وألان (نابولي الإيطالي)، لوكاس باكيتا (ميلان الإيطالي)، فابينيو (ليفربول الإنجليزي).

- الهجوم: نيمار (باريس سان جيرمان)، دافيد نيريش (أياكس الهولندي) ريتشارليسون (إيفرتون)، روبرتو فيرمينو (ليفربول الإنجليزي)، برونو هنريكه (فلامينغو).

المصدر: أ ف ب