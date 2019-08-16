نورمحمدوف يشن هجوما شرسا على ماكغريغور بسبب الاعتداء على رجل مسن (فيديو)

انتقد بطل العالم للفنون القتالية المختلطة الروسي حبيب نورمحمدوف بشدة اعتداء المقاتل الإيرلندي كونور ماكغريغور على رجل مسن في أحد مقاهي العاصمة الإيرلندية دبلن.

وقال نورمحمدوف خلال مقابلة صحفية: " يجب أن يكون هؤلاء الأشخاص في السجن، إن ماكغريغور لا يحترم أحدا. نعم لقد فعل أشياء جيدة للرياضة، لكنه الآن فقد عقله، إنه مجنون، يجب على السلطات أن تتعامل معه. أنا غاضب جدا بسبب الفيديو. اليوم ضرب رجلا مسنا، وماذا سيحدث غدا؟".

وأضاف البطل الروسي: "أستطيع أن أتخيل مقدار الأخبار الهائل التي كانت ستتداول لو كنت أنا مكانه ومتورط بهذه الفضيحة. ما موقف الحكومة الإيرلندية من تصرفاته؟ ولماذا يحصل على تأشيرة دخول إلى أمريكا دون أي مشاكل؟ يجب أن يكون ماكغريغور خلف القضبان".

🔥 Нурмагомедов — о Макгрегоре: такие люди должны сидеть в тюрьмеhttps://t.co/eCROXUctaopic.twitter.com/gRJD2j4tTX — Чемпионат (@championat) August 16, 2019

وانتشر فيديو أمس يظهر ماكغريغور لحظة دخوله إلى حانة في العاصمة الإيرلندية دبلن، حيث يبدأ في سكب جرعات من مشروب الويسكي الخاص به في الكؤوس المصفوفة أمام الجالسين.

وحينما رفض أحد الجالسين والذي يظهر عليه التقدم في العمر مشروب ماكغريغور، أبدى الأخير غضبا كبيرا ووجه للمسن لكمة على رأسه.

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يذكر أن ماكغريغور خسر أمام حبيب نورمحمدوف بالتثبيت في النزال الذي جمعهما على لقب بطل العالم، في مطلع شهر أكتوبر الماضي في مدينة لاس فيغاس الأمريكية.

وحافظ حبيب البالغ 30 عاما على سجله الخالي من الهزائم في 27 نزالا خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن.

بينما مني كونور ماكغريغور البالغ 30 عاما بالهزيمة الرابعة خلال مسيرته الاحترافية مقابل 21 انتصارا حتى الآن.

المصدر: championat.com