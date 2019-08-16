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ممنوع لأصحاب القلوب الضعيفة.. مظلي يصور بنفسه لحظة وفاته المأساوية (فيديو)

الرياضة

ممنوع لأصحاب القلوب الضعيفة.. مظلي يصور بنفسه لحظة وفاته المأساوية (فيديو)
youtube
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لقي المظلي البيلاروسي سيرغي بيزروتشنوك حتفه بسقوطه من ارتفاع شاهق نتيجة خطأ فادح بالتعامل مع مظلته وهو بين السماء والأرض.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو الحادث المؤسف الذي تم تصويره بكاميرا بيزروتشنوك نفسه والذي كان يوثق فيه لحظات طيرانه.

ويظهر الفيديو لحظة سقوط بيزروتشنوك على الأرض بعد خطأ فادح بالتعامل مع مظلته، ليدخل في غيبوبة نتيجة تعرضه لإصابات بالغة برأسه بالإضافة لكسور في الحوض والساقين، ليفارق الحياة في المشفى متأثرا بإصابته بعد أسبوعين من الحادث.

المصدر: eurosport.ru

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