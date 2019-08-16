أوساكا تنجو من اختبار صعب وتبلغ دور الثمانية في سينسناتي

نجت اليابانية ناومي أوساكا المصنفة الأولى عالميا من اختبار صعب أمام التايوانية سو-وي هسيه، لتفوز بمجموعتين لواحدة وتبلغ دور الثمانية لأول مرة في بطولة سينسناتي الأمريكية للتنس.

وحسمت أوساكا اللقاء لمصلحتها بمجموعتين مقابل واحدة، بواقع: 7-6 و5-7 و6-2.

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وكانت أوساكا، التي خسرت أمام هسيه في بطولة ميامي المفتوحة في مارس الماضي، اعترفت قبل يوم أنه من الصعب توقع أي شيء أمام منافستها التايوانية.

لكنها كانت مستعدة هذه المرة وسددت 15 ضربة إرسال ساحقة، وكسرت إرسال هسيه خمس مرات.

وأبلغت أوساكا الصحفيين بعد المباراة: "أعتقد أنني لعبت بشكل رائع. كنت أعلم قبل المباراة أنها ستقدم أداء جيدا للغاية، وخضنا مباريات طويلة في كل مرة تواجهنا فيها، لذا لم أتوقع أي شيء مختلف هذه المرة".

وتواجه أوساكا في الدور القادم الأمريكية صوفيا كينين البالغة 20 عاما والتي تغلبت على الأوكرانية إيلينا سفيتولينا المصنفة السابعة بنتيجة 6-3 و7-6.

المصدر: رويترز