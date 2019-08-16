محمد صلاح يستعين بالسباحة للتخلص من الإرهاق (صورة)

كشف النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي عن طريقته في التعافي من آثار الإرهاق الذي خلفته مواجهة فريقه أمام تشيلسي، الأربعاء في كأس السوبر الأوروبي.

ونشر محمد صلاح صورة عبر حسابه الشخصي على "إنستغرام" يظهر فيها في حمام السباحة، وكتب: "العمل على التعافي"، وذلك بعد مواجهة تشيلسي في كأس السوبر الأوروبي، والتي أقيمت في اسطنبول وحسمها الريدز بركلات الترجيح 5-4، بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل الإيجابي 2-2.

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ويستعد الفرعون المصري لمواجهة ليفربول أمام مضيفه ساوثهامبتون ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي المقررة غدا السبت على ملعب "سانت ماري".

المصدر: "إنستغرام"