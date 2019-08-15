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الروسي روبليف يقصي الأسطورة السويسرية فيدرر من دورة سينسيناتي

الرياضة

الروسي روبليف يقصي الأسطورة السويسرية فيدرر من دورة سينسيناتي
AFP
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فاجأ الروسي الشاب أندريه روبليف الأسطورة السويسرية، روجر فيدرر، وأقصاه، يوم الخميس، من الدور الثالث لدورة سينسيناتي الأمريكية للتنس، إحدى دورات الماسترز ذات الألف نقطة.

وحسم روبليف (21 عاما ومصنف 70 عالميا) المباراة في مجموعتين 6-3 و6-4، أمام السويسري البالغ 38 عاما وحامل لقب 20 دورة كبرى (رقم قياسي)، ليحرمه متابعة مشواره نحو لقب ثامن في الدورة.

وذرف روبليف دموع الفرح بعد مصافحته فيدرر ابتهاجا بالإنجاز الذي حققه بفوزه على أحد أعظم لاعبي التنس في عالم الكرة الصفراء.

ويلتقي روبليف في ربع النهائي مواطنه، دانييل مدفيديف، التاسع والفائز بسهولة على حساب الألماني يان-لينارد شتروف 6-2 و6-1.

وهذا الفوز الثاني لروبليف هذا الشهر على لاعب بين الخمسة الأوائل عالميا، بعد تخطيه النمساوي، دومينيك تييم، في طريقه إلى نهائي دورة هامبورغ.

المصدر: RT+ وكالات

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