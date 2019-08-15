فاجأ الروسي الشاب أندريه روبليف الأسطورة السويسرية، روجر فيدرر، وأقصاه، يوم الخميس، من الدور الثالث لدورة سينسيناتي الأمريكية للتنس، إحدى دورات الماسترز ذات الألف نقطة.

وحسم روبليف (21 عاما ومصنف 70 عالميا) المباراة في مجموعتين 6-3 و6-4، أمام السويسري البالغ 38 عاما وحامل لقب 20 دورة كبرى (رقم قياسي)، ليحرمه متابعة مشواره نحو لقب ثامن في الدورة.

وذرف روبليف دموع الفرح بعد مصافحته فيدرر ابتهاجا بالإنجاز الذي حققه بفوزه على أحد أعظم لاعبي التنس في عالم الكرة الصفراء.

🇷🇺 @AndreyRublev97 will face Daniil Medvedev for a spot in the @CincyTennis semi-finals. #CincyTennis — ATP Tour (@ATP_Tour) August 15, 2019

ويلتقي روبليف في ربع النهائي مواطنه، دانييل مدفيديف، التاسع والفائز بسهولة على حساب الألماني يان-لينارد شتروف 6-2 و6-1.

🇷🇺 @DaniilMedwed will meet Andrey Rublev or Roger Federer in the @CincyTennis quarter-finals. 🍿 — ATP Tour (@ATP_Tour) August 15, 2019

وهذا الفوز الثاني لروبليف هذا الشهر على لاعب بين الخمسة الأوائل عالميا، بعد تخطيه النمساوي، دومينيك تييم، في طريقه إلى نهائي دورة هامبورغ.

المصدر: RT+ وكالات