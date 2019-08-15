الروسي مدفيديف إلى ربع نهائي بطولة سينسيناتي

تأهل الروسي دانيل مدفيديف إلى ربع نهائي بطولة سينسيناتي للتنس ذات الألف نقطة، إثر فوزه على الألماني يان لينارد شتروف، بمجموعتين نظيفتين، اليوم الخميس.

وأكد مدفيديف أنه في أفضل أوقاته واحتاج ساعة وخمس دقائق للفوز 6-2 و6-1 على منافسه الألماني.

وسيواجه مدفيديف في الدور المقبل الفائز من مواجهة الدور الثالث بين السويسري روجر فيدرر والشاب الروسي أندري روبليف المتأهل من الدور التمهيدي.

🇷🇺 @DaniilMedwed will meet Andrey Rublev or Roger Federer in the @CincyTennis quarter-finals. 🍿 — ATP Tour (@ATP_Tour) August 15, 2019

كما تأهل للدور نفسه الفرنسي ريشار غاسكيه، والياباني يوشيهيتو نيشيوكا، الذي بلغ لأول مرة الدور ربع النهائي لبطولة الأساتذة ذات الألف نقطة.

من جانبه، تغلب جوفين بواقع 7-6 (8-6) و6-2 على الفرنسي أدريان مانارينو، ليواجه في ربع النهائي نيشيوكا الذي تغلب على الأسترالي أليكس دي ميناور بواقع 7-5 و6-4.

وصعد غاسكيه إلى ربع النهائي بفوزه في ساعة و48 دقيقة على الأرجنتيني دييجو شفارتزمان بواقع 7-6 (6-8) و6-3.

وسيواجه غاسكيه في الدور المقبل، الفائز من مواجهة الإسباني روبرتو باوتيستا مع الصربي الشاب ميومير كيسمانوفيتش المتأهل من الدور التمهيدي.

المصدر: وكالات