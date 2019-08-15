شاهد.. هدف عالمي على طريقة الكابتن ماجد في الدوري الروسي

شهد الأسبوع الثامن من دوري الدرجة الأولى الروسي لكرة القدم تسجيل، إيفان سيرغييف، مهاجم فريق "توربيدو موسكو" هدفا ساحرا في شباك ضيفه "أفانغارد" القادم من مدينة كورسك.

وتعامل سيرغييف مع تسديدة زميله الطائشة بطريقة فنية، عندما غيّر مسار الكرة بلمسة سحرية (عالطاير) رغم وجوده في وضعية غير مناسبة للتسديد وظهره للمرمى، وأسقط الكرة من فوق حارس أفانغارد لتهز الشباك وسط ذهول وفرحة زملائه.

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وانتهت المباراة بفوز توربيدو بنتيجة 3-1، وسجل سيرغييف هدفين من أهداف فريقه الثلاثة.

ويتصدر سيرغييف البالغ 24 عاما قائمة هدافي الدوري بـ 6 أهداف بعد 8 جولات من انطلاق دوري الدرجة الأولى الروسي.

المصدر: وكالات