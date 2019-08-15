رقم قياسي في بطولة العالم للملاكمة في يكاترينبورغ الروسية

أعلن الاتحاد الروسي للملاكمة اليوم أن بطولة العالم للملاكمة 2019، التي ستستضيفها مدينة يكاترينبورغ الروسية، في الفترة بين 7 و21 سبتمبر المقبل، ستحقق رقما قياسيا بأعداد المشاركين.

ومن المفترض أن يشارك في البطولة 488 ملاكما من 91 دولة، وسيقسم الملاكمون إلى ثمان فئات وزنية للمرة الأولى في بطولات العالم للفن النبيل.

🥊 Чемпионат мира по боксу в Екатеринбурге станет рекорднымhttps://t.co/TwRuEoBMPepic.twitter.com/8Qk6B3hccg — РИА Новости Спорт (@rsportru) August 15, 2019

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المصدر: rsport.ria.ru