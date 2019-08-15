شاهد.. ماكغريغور يلكم رجلا مسنا بسبب الكحول

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر بطل العالم السابق للفنون القتالية المختلطة، الإيرلندي كونور ماكغريغور، وهو يقوم بضرب رجل مسن داخل حانة في إيرلندا.

ويظهر الفيديو لحظة دخول ماكغريغور إلى حانة في العاصمة الإيرلندية دبلن، حيث يبدأ في سكب جرعات من مشروب ويسكي "Proper Twelve" الخاص به في الكؤوس المصفوفة أمام الجالسين.

وحينما رفض أحد الجالسين، والذي يظهر عليه التقدم في العمر، مشروب ماكغريغور، أبدى الأخير غضبا كبيرا ووجه للمسن لكمة على رأسه.

ولماكغريغور سجل طويل في السلوك المتهور، إذ سبق له أن تورط في عدة مشاكل مثل قيادة السيارة بسرعة جنونية، وتحطيم هاتف شاب حاول أن يلتقط له صورة.

المصدر: وكالات