شاهد.. لاعبو المنتخب البحريني يكسرون كأس اتحاد غرب آسيا أثناء احتفالهم باللقب

تعرض كأس اتحاد غرب آسيا للكسر أثناء احتفالات لاعبي المنتخب البحريني باللقب، بعد الفوز في النهائي على المنتخب العراقي مستضيف البطولة بهدف وحيد، أمس الأربعاء.

وظهر لاعبو المنتخب البحريني وهم يلتقطون الصور التذكارية مع الكأس المكسورة بعد التتويج، لكنهم تعاملوا مع الحادثة بروح رياضية وفكاهة.

إقرأ المزيد

يذكر أن هذا اللقب هو الأول الذي يحرزه المنتخب البحريني في تاريخ مشاركاته في البطولة.

المصدر: RT + موقع معرض الكرة العراقية المصور