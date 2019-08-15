بالفيديو.. رونالدو يحظى بجلسة تدليك من صديقته أثناء متابعته لكأس السوبر الأوروبي

حرص البرتغالي كريستيانو رونالدو على متابعة مباراة السوبر الأوروبي بين ليفربول وتشيلسي أمس، والتي انتهت بفوز "الريدز" بركلات الترجيح 5-4 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي 2-2.

ونشر رونالدو عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" فيديو يظهر فيه مستلقيا على الأرض داخل منزله في حالة استرخاء أثناء متابعة مباراة السوبر، وكان برفقته صديقته جورجينا رودريغيز التي كانت تتولى مهمة تدليك عضلات قدم "الدون" لمساعدته في جلسة الاستشفاء العضلي بعد العودة من التدريب.

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وكان يوفنتوس قد أعلن من خلال موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت عن غياب رونالدو عن التدريبات الجماعية بسبب معاناته من مشكلات عضلية، دون الكشف عن المدة المحددة لغيابه.

وجاءت هذه التطورات قبل نحو عشرة أيام فقط على انطلاقة بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم للموسم الجديد 2019-2020، حيث سيلعب يوفنتوس الجولة الأولى أمام نادي بارما خارج ميدانه.

المصدر: وكالات