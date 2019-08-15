شاهد.. مراوغات الفرعون صلاح الساحرة في كأس السوبر الأوروبي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي وعشاق كرة القدم فيديو يظهر المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي يقوم بمراوغات رائعة خلال مباراة السوبر الأوروبي التي جمعت ليفربول وتشيلسي أمس.

ويظهر الفيديو تمكن صلاح من تنفيذ 4 مراوغات ناجحة متتالية، منها اثنتان من بين أقدام لاعبي تشيلسي.

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وفاز ليفربول على تشيلسي بركلات الترجيح 5-4 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 2-2، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الأربعاء على ملعب "فودافون أرينا" في مدينة اسطنبول التركية.

ونجح ليفربول في إضافة لقب السوبر الأوروبي للمرة الرابعة في تاريخه، بعدما حصد اللقب 3 مرات سابقة أولها عام 1977 على حساب هامبورغ الألماني، ثم أضاف اللقب الثاني عام 2001 ضد بايرن ميونخ، واختتم ألقابه عام 2005 بالفوز على تسيسكا موسكو الروسي.

ونجح ليفربول في معادلة سجل ريال مدريد المتوج باللقب 4 مرات أعوام 2002 و2014 و2016 و2017، وخلف فريقي برشلونة وميلان صاحبي الصدارة برصيد 5 ألقاب لكل منهما.

المصدر: وكالات