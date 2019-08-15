كشفت السلطات البريطانية عن سبب مفترض لكارثة تحطم طائرة لاعب كرة القدم الأرجنتيني إيميليانو سالا وقائد الطائرة المنكوبة ديفيد إيبوتسون فوق المانش في يناير الماضي.

وأكد فرع التحقيقات في الحوادث الجوية التابع لوزارة النقل البريطانية في تقرير نشره أمس الأربعاء، أن اختبارات السموم التي أجريت على دماء سالا كشفت تعرضه قبل الوفاة للتسمم بكمية قد تكون فتاكة من أول أكسيد الكربون، وبدرجة إشباع بلغت 58%.

وأشار التقرير إلى أن التسمم بهذه الكمية الكبيرة من الغاز السام يضر بالدماغ والقلب والجهاز العصبي، ما يؤدي إلى تشويش الرؤية وفقدان التركيز والتشنج، مع خطر وقوع نوبة قلبية وفقدان الوعي.

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ولم يتم العثور على جثة الطيار إيبوتسون، غير أنه من المرجح أنه تعرض أيضا للتسمم، وخاصة أنه لم يكن هناك أي فصل بين قمرة القيادة ومقصورة الركاب في الطائرة الصغيرة المنكوبة.

ورجح التقرير أن التسمم بالغاز السام حد من قدرة إيبوتسون على قيادة الطائرة، ما يعد سببا مفترضا للكارثة، مضيفا أن المحققين لا يزالون يدرسون "عوامل عملياتية وتقنية وتنظيمية وإنسانية" قد تقف وراء ما حصل.

وتحطمت الطائرة أثناء رحلة من مدينة نانت الفرنسية إلى كارديف في 21 يناير، وفي فبراير تم العثور على جثة المهاجم الأرجنتيني (28 عاما).

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ووجه سالا رسالة صوتية إلى أصدقاء له عبر تطبيق "واتساب" أثناء إقلاع الطائرة أبدى فيها قلقه إزاء وضعها، قائلا: "يبدو أنها تتفكك لأجزاء".

المصدر: RT + "نيويورك تايمز"