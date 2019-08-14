الروسية ألكساندروفا تودع بطولة سينسيناتي على يد الرومانية هاليب

ودعت الروسية إيكاترينا ألكساندروفا بطولة سينسيناتي الأمريكية للتنس، إثر خسارتها أمام الرومانية سيمونا هاليب، بمجموعتين لواحدة، اليوم الأربعاء.

وخسرت ألكساندروفا اللقاء أمام هاليب حاملة لقب بطولة ويمبلدون الإنجليزية بواقع 6-3 و5-7 و4-6، في مباراة دامت ساعتين.

.@Simona_Halep outlasts Alexandrova in her @CincyTennis opener!



She moves onto the third round with a 3-6, 7-5, 6-4 win 💪 pic.twitter.com/vXXUGPVf8K — WTA (@WTA) 14 августа 2019 г.

وتلتقي هاليب في الدور المقبل مع الفائزة من المواجهة التي ستجمع الأمريكية، ماديسون كيز، مع الروسية داريا كاساتكينا.

وكانت هاليب خرجت مصابة من مباراتها في ربع نهائي دورة تورونتو الكندية، الأسبوع الماضي، ضد التشيكية ماري بوزكوفا.

المصدر: وكالات