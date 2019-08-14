بالفيديو.. صلاح يرد على غوارديولا ويتحدث عن مستقبله

رد المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي على تصريحات سابقة لمدرب مانشستر سيتي، الأرجنتيني، بيب غوارديولا، اعتبر فيها أن التتويج بلقب "البريميرليغ" أهم من الفوز بدوري الأبطال.

وفي مقابلة مع شبكة "CNN" الإخبارية، قال صلاح: "بصراحة، لم أعرف أنه (غوارديولا) قال ذلك، لكنني أعتقد أنه إذا خير بين الدوري المحلي ودوري أبطال أوروبا، سيختار الأخير".

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وأضاف: "هذا رأيي. لا أتحدث عنه لكنه رأيي. إنها أكبر بطولة كرة قدم لذلك يسعى الجميع للفوز بها. كل مدرب وكل لاعب يحلم بدوري أبطال أوروبا. بالتأكيد أيضا الدوري الإنجليزي شيء كبير، لكن يبقى دوري الأبطال السباق الأكبر".

وحول عدم إجراء فريق ليفربول ومدربه، يورغن كلوب، أي تعاقدات كبيرة مع لاعبين جدد في الصيف، قال إن "ذلك يثبت أن لدينا فريقا جيدا ولاعبين جيدين ومجموعة جيدة".

وعما إذا كان سيجدد عقده مع ليفربول، قال صلاح: "أنا سعيد في ليفربول، وسعيد في المدينة، أحب الجماهير وهم يحبونني، أنا سعيد في النادي، ولكن الوقت ما زال مبكرا للحديث عن هذا الموضوع".

وعن مواجهة تشيلسي على لقب السوبر الأوروبي، قال صلاح: "أحب هذه المباريات، فهي مباريات كبيرة ونهائية، هم يريدون الفوز مع المدرب الجديد (فرانك لامبارد)، ونحن نريد الفوز".

المصدر: وكالات