الكشف عن موعد عودة ميسي لتدريبات برشلونة الجماعية
AFP Josep LAGO
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كشفت تقارير إسبانية عن موعد عودة الأرجنتيني، ليونيل ميسي، نجم برشلونة إلى تدريبات الفريق الكتالوني الجماعية.
وذكرت إذاعة RAK1 الإسبانية، اليوم الأربعاء، أن ميسي سيشارك في تدريبات فريقه الجماعية غدا الخميس.
وغاب ميسي عن جولة برشلونة في الولايات المتحدة الأمريكية بسبب إصابة في الساق.
وكان النادي الإسباني قد أعلن عن إصابة نجمه الأرجنتيني، غير أنه أشار إلى أن مدة العلاج ستكون بحسب استجابة اللاعب، ليصبح ميسي قريبا من خوض مباراة أتلتيكو بلباو في افتتاح الموسم الجديد من الدوري الإسباني.
المصدر: وكالات
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