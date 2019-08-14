شاهد لقطة طريفة.. الشرطة تتحدى لاعبي كرة سلة وتخسر الرهان

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي شريط فيديو طريفا يجمع عددا من لاعبي كرة السلة الهواة في مدينة سواتشوايت بولاية ماساتشوستس الأمريكية مع الشرطة المحلية.

وحضرت الشرطة في وقت متأخر من الليل إلى أحد ملاعب كرة السلة في المدينة بعد تلقي عدد من الشكاوى من الجيران بوجود أصوات ضجيج عالية صادرة من الملعب المجاور لهم.

ولفت رجال الشرطة انتباه اللاعبين المتواجدين في الملعب بأن الوقت قد باغتهم، وأصبح متأخرا لممارسة كرة السلة على حساب راحة الجيران في منتصف الليل، ومن الأفضل الذهاب لمنازلهم والعودة للعب في اليوم التالي.

3 noise complaints, cops said if @MarkyF_ made a half court shot we could stay pic.twitter.com/M6ByfiKfPT — Jimmy The Saint (@jamesmac58) August 6, 2019

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وطلب اللاعبون من رجال الشرطة إعطاءهم نصف ساعة أخرى من اللعب، ولكن طلبهم قوبل بالرفض، عندها طرح اللاعبون على رجال الشرطة تحديا على أمل أن يتابعوا لعبهم لبعض الوقت، والرهان كان أن يقوم أحد اللاعبين برمي الكرة من منتصف الملعب، فإذا أصاب الهدف وسجل ثلاث نقاط، يلعبون 30 دقيقة أخرى، وإذا لم ينجح في إصابة الهدف يذهبون فورا إلى بيوتهم، فوافق أفراد دورية الشرطة على اعتبار أن الأمل في وضع الكرة في السلة من منتصف الملعب ومن محاولة واحدة ضئيل جدا، ولكن المفاجأة كانت بأن محاولة اللاعبين نجحت في كسب الوقت حين استطاع أحدهم في محاولته إصابة الهدف، وسط تشجيع زملائه وصدمة من أفراد الشرطة، الذين اعترفوا بخسارة الرهان واشترطوا على اللاعبين اللعب 30 دقيقة بدون إصدار أي صوت.

المصدر: eurosport.ru