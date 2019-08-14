الاتحاد الدولي لرفع الأثقال يقرر إيقاف خمسة رباعين روس بشكل مؤقت

أعلن الاتحاد الدولي لرفع الأثقال أنه قرر إيقاف خمسة رباعين روس بشكل مبدئي، بسبب مخالفات محتملة للوائح مكافحة المنشطات، بناء على معلومات حصل عليها من مختبر موسكو.

وقال الاتحاد الدولي إنه قرر إيقاف الرباعين بالنظر إلى مدى مخالفات لوائح مكافحة المنشطات، إضافة إلى الطبيعة المقنعة للأدلة التي حصل عليها من الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا).

والرباعون الخمسة هم رسلان ألبيغوف، صاحب برونزية أولمبياد لندن 2012، وتيما توريفا، بطلة العالم 2013، وديفيد بيدزانيان، وأوليغ تشين، وإيغور كليمونوف.

المصدر: رويترز