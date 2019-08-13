كراسنودار يتأهل إلى المرحلة الإقصائية من دوري أبطال أوروبا

تأهل كراسنودار الروسي إلى المرحلة الإقصائية من دوري أبطال أوروبا بفوزه على بورتو البرتغالي 3-2، اليوم الثلاثاء، ليصبح على بعد خطوة واحدة من دور المجموعات.

وتعد هذه أول مشاركة لكراسنودار في دوري أبطال أوروبا، علما أنه خسر على أرضه مع بورتو ذهابا 0-1.

وأحرز ثلاثية الفريق الروسي كل من توني فيلهينا في (د.3) ومحمد شفيع سليمانوف هدفين في (د.13 و34)، فيما أحرز هدفي بورتو زي لويس في (د.57) ولويس دياز في (د.76).

وسيلعب كراسنودار مع أولمبياكوس اليوناني في الدور المقبل.

كما تأهل أياكس أمستردام الهولندي ليواجه أبويل القبرصي، ودينامو زغرب الكرواتي ليواجه روسنبيرغ النرويجي، ولاسك النمساوي ليلاقي كلوب بروج الكرواتي.

المصدر: rsport.ria.ru