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صلاح يرسم الابتسامة على وجه طفل مبتور القدمين يظهر موهبة في كرة القدم

الرياضة

صلاح يرسم الابتسامة على وجه طفل مبتور القدمين يظهر موهبة في كرة القدم
AFP
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نشرت الصفحة الرسمية لنادي ليفربول الإنجليزي، مقطع فيديو من تدريبات النجم المصري محمد صلاح، قبل مواجهة "الريدز" لتشيلسي في كأس السوبر الأوروبي.

ويظهر الفيديو محمد صلاح وهو يلعب مع أطفال مؤسسة "يويفا" من ذوي الاحتياجات الخاصة، بسعادة غامرة انعسكت بوضوح على وجوهم، وخاصة مع طفل مبتور القدمين، أظهر موهبة كبيرة بتعامله مع الكرة برأسه أثناء لعبه مع النجم المصري.

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ووصل فريق ليفربول إلى العاصمة التركية اسطنبول استعدادا لمواجهة تشيلسي في كأس السوبر الأوروبي غدا الأربعاء.

المصدر: twitter@LFC

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