أبطال آسيا.. السد يتغلب على الدحيل ويبلغ ربع النهائي

تأهل نادي السد القطري إلى الدور ربع النهائي بعد فوزه على مواطنه الدحيل 3-1، يوم الثلاثاء، في الدوحة، ضمن إياب دور الـ 16 في دوري أبطال آسيا 2019.

وسجل أكرم عفيف في (د.20) وعبد الكريم حسن في (د.34) ولاعب الدحيل أحمد ياسر في (د.90+1 بالخطأ في مرمى فريقه) أهداف السد، في حين أحرز أدميلسون غونوير في (د.56) هدف الدحيل الوحيد.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين، الثلاثاء الماضي، انتهت بالتعادل 1-1، ليتأهل السد إلى ربع النهائي بعدما تفوق بواقع 4-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

المصدر: وكالات