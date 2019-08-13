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أول تعليق من الفرعون صلاح بعد وصوله إلى تركيا (فيديو)

الرياضة

أول تعليق من الفرعون صلاح بعد وصوله إلى تركيا (فيديو)
Globallookpress MANUEL GEISSER, via www.imago-i
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وصل المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، اليوم الثلاثاء، إلى مدينة اسطنبول التركية التي تستضيف مباراة السوبر الأوروبي بين ليفربول وتشيلسي، غدا الأربعاء.

وفي أول تعليق لصلاح بعد وصوله إلى اسطنبول، نشر النجم المصري تغريدة عبر حسابه على "تويتر" قال فيها: "مرحبا تركيا".

ويسعى صلاح ورفاقه للتتويج باللقب الأوروبي لإضافته للقب الغالي الذي حققه "الريدز" نهاية الموسم الماضي بالتتويج بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وفي حال نجح صلاح في التتويج بكأس السوبر الأوروبي هذا العام، سيكون ثالث لاعب عربي يتوج باللقب في التاريخ، والذي حصده الجزائري رابح ماجر مع بورتو البرتغالي موسم 1987-1988، والمغربي أشرف حكيمي مع ريال مدريد موسم 2017-2018، ولكن ماجر وحكيمي لم يشاركا مع فريقيهما في مباراتي السوبر.

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ومن المتوقع أن يشارك صلاح مع ليفربول في مواجهة تشيلسي، ليكون أول لاعب مصري وعربي يلعب في هذه البطولة، حيث يعد صلاح من أبرز لاعبي الريدز في الوقت الحالي وأحد أسلحة الألماني يورغن كلوب الأساسية.

المصدر: وكالات

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