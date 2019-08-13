وصل المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، اليوم الثلاثاء، إلى مدينة اسطنبول التركية التي تستضيف مباراة السوبر الأوروبي بين ليفربول وتشيلسي، غدا الأربعاء.

وفي أول تعليق لصلاح بعد وصوله إلى اسطنبول، نشر النجم المصري تغريدة عبر حسابه على "تويتر" قال فيها: "مرحبا تركيا".

Merhaba Turkiye 😀 — Mohamed Salah (@MoSalah) August 13, 2019

ويسعى صلاح ورفاقه للتتويج باللقب الأوروبي لإضافته للقب الغالي الذي حققه "الريدز" نهاية الموسم الماضي بالتتويج بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

We've arrived in Istanbul ✈️



Time to carry on #SuperCup preparations 👊🔴 pic.twitter.com/aIObQ2zKwl — Liverpool FC (@LFC) August 13, 2019

وفي حال نجح صلاح في التتويج بكأس السوبر الأوروبي هذا العام، سيكون ثالث لاعب عربي يتوج باللقب في التاريخ، والذي حصده الجزائري رابح ماجر مع بورتو البرتغالي موسم 1987-1988، والمغربي أشرف حكيمي مع ريال مدريد موسم 2017-2018، ولكن ماجر وحكيمي لم يشاركا مع فريقيهما في مباراتي السوبر.

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ومن المتوقع أن يشارك صلاح مع ليفربول في مواجهة تشيلسي، ليكون أول لاعب مصري وعربي يلعب في هذه البطولة، حيث يعد صلاح من أبرز لاعبي الريدز في الوقت الحالي وأحد أسلحة الألماني يورغن كلوب الأساسية.

المصدر: وكالات