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شارابوفا تتأهل لثاني أدوار سنسيناتي الأمريكية

الرياضة

شارابوفا تتأهل لثاني أدوار سنسيناتي الأمريكية
AFP Rob Carr / GETTY IMAGES NORTH AMERICA
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تأهلت الروسية، ماريا شارابوفا، للدور الثاني من بطولة سنسيناتي الأمريكية لكرة المضرب بعد فوزها، اليوم الثلاثاء، على الأمريكية، أليسون ريسك، بمجموعتين دون رد.

وحسمت شارابوفا المباراة لمصلحتها بمجموعتين نظيفتين، بواقع 6-3 و7-6، خلال ساعة واحدة و56 دقيقة.

وستواجه شارابوفا في الدور الثاني للبطولة، البالغ مجموع جوائزها 2.6 مليون دولار، الأسترالية، آشلي بارتي، المصنفة ثانية عالميا وأولى على البطولة.

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المصدر: rsport.ria.ru

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