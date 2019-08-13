شارابوفا تتأهل لثاني أدوار سنسيناتي الأمريكية

تأهلت الروسية، ماريا شارابوفا، للدور الثاني من بطولة سنسيناتي الأمريكية لكرة المضرب بعد فوزها، اليوم الثلاثاء، على الأمريكية، أليسون ريسك، بمجموعتين دون رد.

وحسمت شارابوفا المباراة لمصلحتها بمجموعتين نظيفتين، بواقع 6-3 و7-6، خلال ساعة واحدة و56 دقيقة.

.@MariaSharapova is through to the second round at @CincyTennis ⁰⁰



Defeats Riske 6-3, 7-6(4) pic.twitter.com/q9enEJvLBD — WTA (@WTA) August 13, 2019

وستواجه شارابوفا في الدور الثاني للبطولة، البالغ مجموع جوائزها 2.6 مليون دولار، الأسترالية، آشلي بارتي، المصنفة ثانية عالميا وأولى على البطولة.

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المصدر: rsport.ria.ru