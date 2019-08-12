دورة سينسيناتي.. موراي يخسر أول مباراة له في الفردي بعد غياب 7 أشهر

خسر البريطاني أندي موراي في أول مباراة يخوضها في فئة الفردي بعد غياب عن الملاعب دام 7 أشهر، بعد خضوعه لعملية جراحية في الورك، خلال بطولة سيسيناتي الأمريكة للتنس.

وسقط موراي أمام الفرنسي ريشار غاسكيه بنتيجة 4-6 و4-6 في الدور الأول، اليوم الاثنين.

Gasquet goes on in Cincy 👊



🇫🇷 @richardgasquet1 defeats Andy Murray on his singles return to reach the 2R 👏



🎥: @TennisTV | @CincyTennispic.twitter.com/MRsYgRmod9 — ATP Tour (@ATP_Tour) 12 августа 2019 г.

ولم يخض موراي المصنف أول عالميا سابقا، أي مباراة منذ خروجه من الدور الأول لبطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى ضمن الغراند سلام في 14 يناير الماضي، عندما خسر مباراة ماراثونية أمام الإسباني روبرتو باوتيستا.

المصدر: أ ف ب