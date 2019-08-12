الاتحاد السعودي يجدد تفوقه على زوباهان الإيراني ويتأهل إلى ربع نهائي أبطال آسيا

أكد نادي الاتحاد السعودي تفوقه وتأهل إلى الدور ربع النهائي بعدما تغلب على زوباهان الإيراني 4-3، يوم الاثنين، في الدوحة، ضمن إياب الدور الـ 16 في دوري أبطال آسيا.

وسجل إيمليانو فيكيو في (د.45+1) وحارس مرمى زوباهان محمد باقر صديقي في (د.54 بالخطأ في مرمى فريقه) ورومارينيو في (د.64 و70) أهداف الاتحاد. في حين أحرز أهداف زوباهان لاعب الاتحاد لويس خيمينيز في (د.53 بالخطأ في مرمى فريقه)، وهادي محمدي في (د.72) وكريسانتوس ماكاولي في (د.83).

وكانت مباراة الذهاب الأسبوع الماضي شهدت فوز الاتحاد بنتيجة 2-1 على استاد نادي الوصل في دبي، فتأهل الاتحاد إلى ربع النهائي بعدما تفوق بواقع 6-4 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وسيقابل الاتحاد في الدور ربع النهائي، الفائز من مباراة الأهلي والهلال السعوديين.

المصدر: وكالات