يورغن كلوب يعلن غياب أليسون عن "السوبر الأوروبي"

أفاد الألماني يورغن كلوب مدرب نادي ليفربول، اليوم الاثنين، بأن حارس مرماه البرازيلي أليسون بيكر سيغيب عن الملاعب لبضعة أسابيع، بعدما تعرض لإصابة في افتتاح مباريات الدوري الإنجليزي.

وقال المدرب الألماني للموقع الرسمي لبطل أوروبا: "الأمر ليس إيجابيا، تعرض لإصابة في ربلة الساق وسيغيب لفترة من الوقت، لا أريد التكهن بشأن عودته، ولكن لن يحصل ذلك الأربعاء (موعد مباراة كأس السوبر أمام تشيلسي)، سيحتاج إلى الوقت، بضعة أسابيع وهذا أمر مؤكد".

وتابع قائلا: "قرأت 6 أسابيع وشائعات مشابهة، ولكن أليسون لم يتعرض لإصابات متكررة خلال مسيرته، لذا أفضل أن أنتظر قليلا لرؤية كيف ستتطور الأمور، ولكن لن يكون متواجدا معنا في الأسابيع القادمة".

وأصيب الحارس البرازيلي بيكر (26 عاما) يوم الجمعة الماضي، قبل نهاية الشوط الأول من مباراة فريقه أمام نوريتش سيتي (4-1) العائد إلى الأضواء في افتتاح الدوري دون احتكاك، ولم يتمكن من إكمال المباراة فحل بدلا منه الإسباني أدريان، المنتقل حديثا إلى "الريدز".

المصدر: أ ف ب