أبطال آسيا.. النصر يهزم الوحدة ويتأهل إلى ربع النهائي للمرة الأولى في تاريخه

تأهل نادي النصر السعودي إلى الدور ربع النهائي للمرة الأولى في تاريخه بعد فوز مثير خارج ملعبه على الوحدة الإماراتي 3-2 اليوم الاثنين، في إياب دور الـ 16 لدوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وسجل عبد الرزاق حمد الله في (د.41) وجوليانو في (د.45+1 و62) أهداف النصر، في حين أحرز محمد المنهالي في (د.27) وسيباستيان تيغالي في (د.79) هدفي الوحدة.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت بنتيجة التعادل 1-1، الاثنين الماضي في الرياض، فتأهل النصر إلى ربع النهائي بعدما تفوق بواقع 4-3 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

ويلعب النصر في ربع النهائي مع الفائز من المواجهة القطرية التي تجمع الثلاثاء السد والدحيل (الذهاب 1-1).

المصدر: وكالات