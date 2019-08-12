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انسحاب نادال من بطولة سنسيناتي الأمريكية

الرياضة

انسحاب نادال من بطولة سنسيناتي الأمريكية
Globallookpress Li Baodong, via www.imago-images
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أعلن منظمو بطولة سنسيناتي الأمريكية المفتوحة للتنس، اليوم الاثنين، انسحاب الإسباني، رافائيل نادال، المصنف الثاني عالميا من البطولة، بسبب شعوره بالإرهاق.

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كأس روجرز.. نادال يهزم مدفيديف ويتوج باللقب (فيديو)
كأس روجرز.. نادال يهزم مدفيديف ويتوج باللقب (فيديو)

وكان اللاعب الإسباني الملقب بـ "الماتادور"، والذي أحرز لقب بطولة سنسيناتي في 2013، قد توج بلقب كأس روجرز في مونتريال الكندية، أمس الأحد، بعد التفوق على الروسي دانييل مدفيديف في المباراة النهائية.

كما أعلن المنظمون انسحاب الكندية الشابة، بيانكا أندريسكو، التي توجت بكأس روجرز في تورونتو، بسبب تغيير في جدول أعمالها.

المصدر: رويترز

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