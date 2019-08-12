انسحاب نادال من بطولة سنسيناتي الأمريكية

أعلن منظمو بطولة سنسيناتي الأمريكية المفتوحة للتنس، اليوم الاثنين، انسحاب الإسباني، رافائيل نادال، المصنف الثاني عالميا من البطولة، بسبب شعوره بالإرهاق.

World No.2 Rafael Nadal, our 2013 champion, has withdrawn from #CincyTennis citing fatigue.



Bianca Andreescu has also withdrawn due to a change in schedule. We wish you both the best and hope to see you next year. pic.twitter.com/lVQmgVmeqb — Western & Southern Open (@CincyTennis) August 12, 2019

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وكان اللاعب الإسباني الملقب بـ "الماتادور"، والذي أحرز لقب بطولة سنسيناتي في 2013، قد توج بلقب كأس روجرز في مونتريال الكندية، أمس الأحد، بعد التفوق على الروسي دانييل مدفيديف في المباراة النهائية.



كما أعلن المنظمون انسحاب الكندية الشابة، بيانكا أندريسكو، التي توجت بكأس روجرز في تورونتو، بسبب تغيير في جدول أعمالها.

المصدر: رويترز