تصنيف اللاعبات المحترفات: أوساكا تستعيد الصدارة
استعادت اليابانية ناومي أوساكا صدارة التصنيف العالمي الصادر صباح اليوم، والتي فقدتها لصالح الأسترالية آشلي بارتي في شهر يونيو الماضي، وذلك بعد تراجع الأخيرة إلى المركز الثاني.
ولم تشهد المراكز العشرة الأولى سوى تغيير وحيد، بتقدم الأمريكية سيرينا ويليامز مركزين، لتحتل المرتبة الثامنة عالميا، في الوقت الذي تراجعت فيه مواطنتها سلون ستيفنز مركزين لتحتل التصنيف العاشر عالميا.
Back on top of the 🌏 !@Naomi_Osaka_ is World No.1 again!— WTA (@WTA) August 12, 2019
All the Rankings Movers ---> https://t.co/0bizoCiqp6#大坂なおみpic.twitter.com/M3EtHNSaVv
وفي ما يأتي ترتيب اللاعبات العشر الأوليات:
1- اليابانية ناومي أوساكا 6417 نقطة.
2- الأسترالية آشلي بارتي 6256
3- التشيكية كارولينا بليسكوفا 6185
4- الرومانية سيمونا هاليب 5223
5- الهولندية كيكي بيرتنز 5120
6- التشيكية بيترا كفيتوفا 4780
7- الأوكرانية يلينا سفيتولينا 4577
8- الأمريكية سيرينا ويليامز 3995
9- البيلاروسية أرينا سابالينكا 3565
10- الأمريكية سلون ستيفنز 3189.
المصدر: وكالات