تصنيف اللاعبات المحترفات: أوساكا تستعيد الصدارة

استعادت اليابانية ناومي أوساكا صدارة التصنيف العالمي الصادر صباح اليوم، والتي فقدتها لصالح الأسترالية آشلي بارتي في شهر يونيو الماضي، وذلك بعد تراجع الأخيرة إلى المركز الثاني.

ولم تشهد المراكز العشرة الأولى سوى تغيير وحيد، بتقدم الأمريكية سيرينا ويليامز مركزين، لتحتل المرتبة الثامنة عالميا، في الوقت الذي تراجعت فيه مواطنتها سلون ستيفنز مركزين لتحتل التصنيف العاشر عالميا.

إقرأ المزيد

وفي ما يأتي ترتيب اللاعبات العشر الأوليات:

1- اليابانية ناومي أوساكا 6417 نقطة.

2- الأسترالية آشلي بارتي 6256

3- التشيكية كارولينا بليسكوفا 6185

4- الرومانية سيمونا هاليب 5223

5- الهولندية كيكي بيرتنز 5120

6- التشيكية بيترا كفيتوفا 4780

7- الأوكرانية يلينا سفيتولينا 4577

8- الأمريكية سيرينا ويليامز 3995

9- البيلاروسية أرينا سابالينكا 3565

10- الأمريكية سلون ستيفنز 3189.

المصدر: وكالات