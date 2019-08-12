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مورينيو يبتعد عن التدريب مؤقتا.. تعرف على عمله الحالي

الرياضة

مورينيو يبتعد عن التدريب مؤقتا.. تعرف على عمله الحالي
Reuters PHIL NOBLE
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ظهر المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو على شبكة "سكاي سبورتس" أمس الأحد، كمحلل للمباراة التي جمعت فريقين سبق وأن دربهما وهما مانشستر يونايتد وتشيلسي ضمن الجولة الأولى من "البريميرليغ".

وذكرت الشبكة التلفزيونية أن المدرب البرتغالي، الذي لا يشغل أي منصب تدريبي منذ إقالته من تدريب يونايتد في ديسمبر الماضي، انضم إلى مجموعة تشمل لاعبين سابقين، من أمثال غاري نيفيل وجيمي كارغر وجريم سونيس وجيمي ريدناب.

وقال مورينيو لشبكة "سكاي سبورتس": الدوري الممتاز يمثل بطولة خاصة بالنسبة لي.. فهي بطولة تتطلب جهدا كبيرا للفوز بها، ولا يمكنك أن تصرف أنظارك عن المباريات التي تقام كل أسبوع.

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وأضاف: "سكاي سبورتس هي موطن الدوري الممتاز، ومن دواعي سعادتي أن أنضم لهذا الفريق وأساعد في فهم وتوضيح ما يحدث في كل مباراة".

وأشار المدرب البرتغالي الذي يلقب بـ"السبيشال وان"، والذي قاد تشيلسي لنيل ثلاثة ألقاب للدوري الإنجليزي الممتاز على مدار فترتين تولى فيهما المهمة، أشار إلى أنه يخطط للعودة لمهنة التدريب في المستقبل.

يذكر أن المباراة انتهت بفوز "الشياطين الحمر" برباعية نظيفة.

المصدر: وكالات

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