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تصنيف محترفي التنس.. الروسي مدفيديف يصعد إلى المركز الثامن ونادال يحافظ على الوصافة

الرياضة

تصنيف محترفي التنس.. الروسي مدفيديف يصعد إلى المركز الثامن ونادال يحافظ على الوصافة
Reuters
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واصل الروسي، دانييل مدفيديف، صعوده في تصنيف رابطة اللاعبين المحترفين، وأصبح ثامنا بعد وصوله إلى نهائي بطولة كندا للماسترز، قبل أن يخسر أمام حامل اللقب الإسباني رافائيل نادال.

وحقق مدفيديف البالغ 23 عاما أفضل تصنيف له بصعوده مركزا واحدا ليصبح ثامنا، وذلك بعد أقل من شهر على دخوله نادي العشرة الأوائل لأول مرة في مسيرته.

من جهته، حافظ نادال على المركز الثاني بعد أن تمكن من الاحتفاظ باللقب والنقاط الألف التي أحرزها الموسم الماضي، وظل متمسكا بالوصافة خلف الصربي نوفاك دجوكوفيتش، رافضا التنازل لغريمه السويسري روجر فيدرر صاحب المركز الثالث.

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وفي ما يأتي ترتيب العشرة الأوائل:

1- الصربي نوفاك دجوكوفيتش 12325 نقطة

2- الإسباني رافائيل نادال 7945

3- السويسري روجر فيدرر 7460

4- النمساوي دومينيك تييم 4925

5- الياباني كي نيشيكوري 4040

6- الألماني ألكسندر زفيريف 4005

7- اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس 3455

8- الروسي دانييل مدفيديف 3230

9- الروسي كارين خاتشانوف 2890

10- الإيطالي فابيو فونييني 2555.

المصدر: أ ف ب

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