تعرف على حقيقة إصابة الطفل "النازف" الذي ظهر مع محمد صلاح

انتشرت خلال الساعات الماضية صورة لمحمد صلاح رفقة صبي صغير يرتدي قميص نادي ليفربول، والدماء تسيل من أنفه، مما أثار تساؤلات الكثيرين حول هذه الصورة وحقيقة ما حدث للطفل.

وذكرت العديد من التقارير أن الطفل هو مشجع لنادي ليفربول ويدعى لويس فاولر ويبلغ من العمر 11 ربيعا، تعرض للاعتداء من قبل بعض مشجعي نادي مانشستر سيتي عقب مباراة نهائي كأس الدرع الخيرية الإنجليزية والتي فاز بها السيتي بركلات الترجيح، وتصادف مرور "الفرعون" صلاح بسيارته مع وقوع الاعتداء، فتوقف النجم المصري وقام بإبعاد الأطفال عن طفل "الريدز"، قبل أن يطمئن عليه ويلتقط صورة تذكارية معه.

ONLY ONE @MoSalah! 💯😍



The @LFC superstar met with a young fan who injured himself while attempting to catch the attention of his favourite footballer! ⚽😯🔥#Liverpool#MohamedSalah#PremierLeaguehttps://t.co/IAKkmBwNzO — FOX Sports Asia (@FOXSportsAsia) August 11, 2019

فيما أكدت شبكة "سكاي سبورتس" الرياضية البريطانية الشهيرة أن فاولر تعرض للإصابة في أنفه أثناء محاولته اللحاق بصلاح الذي كان يقود سيارته، وحاول فاولر الركض خلفه من أجل الحصول على توقيعه والتقاط صورة معه، فاصطدم بعمود إنارة ووقع على الأرض وسالت الدماء من أنفه.

Boy meets Mo Salah after lamppost collision while chasing his hero: Louis Fowler, 11, knocked himself out and broke his nose waving at the Liverpool striker An 11-year-old Liverpool fan met Mo Salah after he knocked himself out… https://t.co/74aoVMmJU2#MohamedSalah#Liverpoolpic.twitter.com/vhe6hGDbu7 — JPDAILYSPORTS (@JCPGATA) August 11, 2019

وأضافت الشبكة البريطانية أن فاولر اصطدم بالعمود بينما كان هو وشقيقه إسحاق البالغ 10 أعوام، يركضان للحاق بسيارة صلاح، وسقط الطفل على الأرض وتعرض للإصابة بكسر في الأنف، واكتشف محمد صلاح من خلال مرآة سيارته سقوط فولر على الأرض، ولذا عاد بسيارته للخلف فورا، واطمئن على عاشقه الصغير.

والتقط صلاح صورا تذكارية مع كل من الأخوين الصغيرين، ووعدهما بالاطمئنان على إصابة لويس في وقت لاحق.

@MoSalah thank you for coming back to check on my boys after Louis KO’d himself trying to get a wave! He loves you so much and the pain went away instantly when you came to give them a hug. A nose reset worth well worth it he said. You are a top man and a true gent! #EgyptianKingpic.twitter.com/wrmHc4vxB9 — Joe Cooper 🐺 (@joecooper93) August 10, 2019

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وكان والد لويس قد كتب "تغريدة" موجهة لصلاح عبر حسابه على موقع "تويتر" جاء فيها: "شكرا لك على عودتك للاطمئنان على أبنائي بعد ما حدث.. طفلي يحبك كثيرا، وألمه ذهب مباشرة بعد أن عدت وقمت بعناقه، أنت رجل عظيم".

المصدر: وكالات