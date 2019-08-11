شاهد.. رونالدو ونيمار وجها لوجه على حلبة الملاكمة

انتشر مقطع فيديو غريب وطريف للنجمين البرتغالي كريستيانو رونالدو والبرازيلي نيمار، وهما يلتقيان وجها لوجه على حلبة ملاكمة، وذلك ضمن حملة ترويج لشركة اتصالات برتغالية.

ويظهر رونالدو ونيمار، في مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وهما يرتديان قفازات الملاكمة وواقي الأسنان، ويقفان على الحلبة مع الحكم قبل أن يبدأ النزال بينهما.

Neymar and Cristiano Ronaldo square up in the ring - something you never, ever thought you'd see😂 pic.twitter.com/kXE98UpwCI — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) 11 августа 2019 г.

وتم تصوير الإعلان لصالح الشركة البرتغالية في مدينة تورينو الإيطالية حيث يقيم نجم يوفنتوس رونالدو (34 عاما).

المصدر: وكالات