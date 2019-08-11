شهدت مباراة منتخبي الأردن والسعودية (3-0)، التي جرت بينهما، أمس السبت، ضمن الجولة الأخيرة من منافسات بطولة غرب آسيا لكرة القدم، هفوة قاتلة من حارس مرمى الأخضر طرد على إثرها.

وأخفق حارس مرمى الأخضر، مصطفى ملائكة، في الإمساك بكرة سهلة، فسقطت من بين يديه وذهبت إلى المهاجم الأردني حمزة الدردور، فاضطر الحارس إلى عرقلته وطرد على إثر هذا الخطأ، عندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة.

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واضطر اللاعب السعودي محمد الفهيد إلى ارتداء قميص الحارس والوقوف في المرمى لصد ضربة الجزاء، لاستنفاذ كل التغييرات من قبل فريقه، لكنه بقي متفرجا على كرة الأردني فراس شلباية التي عانقت شباكه.

المصدر: وكالات