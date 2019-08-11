الأهلي المصري يقسو على "أطلع برة" من جنوب السودان (فيديو)

اكتسح الأهلي المصري مضيفه "أطلع برة" بطل جنوب السودان (4-0)، في المباراة التي جرت بينهما، اليوم الأحد، في ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

وافتتح المدافع التونسي، علي المعلول، التسجيل مبكرا "للمارد الأحمر" في الدقيقة 17 من ضربة جزاء. وعزز المهاجم المغربي وليد أزارو تقدم الفريق المصري بإحرازه هدفين متتالين، في الدقيقتين (32 و48)، واختتم الأهلاوي أحمد الشيخ رباعية فريقه، عندما كان اللقاء يلفظ أنفاسه الأخيرة.

وأصبح الأهلي قاب قوسين أو أدنى من بلوغ الدور المقبل للبطولة، بعد هذه النتيجة العريضة.

المصدر: "facebook/OnSportEgypt"