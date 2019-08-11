"الرصاصة" تسقط جندية أمريكية خدمت في العراق.. (فيديو)  

نجحت المقاتلة القرغيزية، فالنتينا شيفتشينكو، في الدفاع عن لقب بطلة (UFC) للفنون القتالية المختلطة، إثر فوزها على متحديتها الأمريكية، ليز كارموش، في النزال الذي جمعهما اليوم الأحد.

وحسمت شيفتشينكو نتيجة المواجهة لصالحها بالنقاط، بإجماع قرار الحكام، بعد تفوقها على متحديتها على مدار الجولات الخمس من النزال الذي جمعهما، في "مونتيفيدو" عاصمة الأوروغواي، ضمن منافسات دورة "UFC Fight Night 156".

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واصطادت المقاتلة القرغيزية الملقبة بـ "الرصاصة" عصفورين بحجر واحد، فمن جهة دافعت عن لقب بطلة (UFC)، ومن جهة أخرى ثأرت لهزيمتها أمام منافستها الأمريكية، في 30 سبتمبر 2010، بالضربة الفنية القاضية.

يذكر أن ليز كارموش، البالغة من العمر 35 عاما، التحقت بمشاة البحرية الأمريكية "المارينز"، في العام 2004، وخدمت 5 سنوات في العراق وغيره.

ودافعت فالنتينا شيفتشينكو، البالغة من العمر 31 عاما، عن لقبها للمرة الثانية، محققة انتصارها السابع عشر خلال مسيرتها الاحترافية حتى الآن، مقابل 3 هزائم.

في المقابل، منيت ليز كارموش، البالغة من العمر 35 عاما، بالهزيمة السابعة، خلال مسيرتها الاحترافية حتى الآن، مقابل 13 انتصارا.

المصدر: "championat"