أزارو يقود هجوم الأهلي المصري في مواجهة "أطلع برة"
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m8wg
استقر مارتين لاسارتي، مدرب الأهلي المصري، على ملامح تشكيلة "المارد الأحمر" لمواجهة مضيفه "أطلع برة" بطل جنوب السودان اليوم، في ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا.
ومن المتوقع أن يعتمد الأوروغوياني لاسارتي، على التشكيلة التالية:
في حراسة المرمى: محمد الشناوي.
في خط الدفاع: علي معلول، ومحمد هاني، ورامي ربيعة، وأيمن أشرف.
في خط الوسط: عمرو السولية، وحمدي فتحي، وصالح جمعة.
في خط الهجوم: وليد أزارو، وحسين الشحات، ورمضان صبحي.
🦅🔴— النادي الأهلي (@AlAhly) August 10, 2019
قائمة فريقنا لمباراة الغد في دور ال ٦٤ من دوري أبطال افريقيا.#افريقيا_يا_أهلي#نادي_القرنpic.twitter.com/FXraMMOqBp
المصدر: وكالات
تعليمات استخدام خدمة التعليقات على صفحات موقع قناة "RT Arabic" (اضغط هنا)