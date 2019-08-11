 
مباشر

أزارو يقود هجوم الأهلي المصري في مواجهة "أطلع برة"

الرياضة

أزارو يقود هجوم الأهلي المصري في مواجهة
AFP
أزارو يقود هجوم الأهلي المصري في مواجهة "أطلع برة"
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m8wg

استقر مارتين لاسارتي، مدرب الأهلي المصري، على ملامح تشكيلة "المارد الأحمر" لمواجهة مضيفه "أطلع برة" بطل جنوب السودان اليوم، في ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا.

ومن المتوقع أن يعتمد الأوروغوياني لاسارتي، على التشكيلة التالية:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: علي معلول، ومحمد هاني، ورامي ربيعة، وأيمن أشرف.

في خط الوسط: عمرو السولية، وحمدي فتحي، وصالح جمعة.

في خط الهجوم: وليد أزارو، وحسين الشحات، ورمضان صبحي.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

جيش سيبراني وشبكة إلكترونية خاصة بها.. هذه آخر مشاريع وزارة الدفاع الروسية