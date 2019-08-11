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شاهد.. جماهير مارسيليا تحتفل على طريقتها بانتصار منتخب الجزائر

الرياضة

شاهد.. جماهير مارسيليا تحتفل على طريقتها بانتصار منتخب الجزائر
AFP
شاهد.. جماهير مارسيليا تحتفل على طريقتها بمنتخب الجزائر
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احتفلت جماهير نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي، على طريقتها الخاصة، بتتويج منتخب الجزائر لكرة القدم ببطولة كأس أمم إفريقيا 2019.

وقبيل إعطاء صافرة بداية المباراة الأولى لنادي الجنوب الفرنسي في الدوري، أمام ضيفه "استاد ريمس" أمس السبت، رفع مشجعو مارسيليا لافتة عملاقة في أحد مدرجات ملعب "فيلودروم"، كتب عليها اسم "الجزائر" باللغة العربية.

ولسوء حظ جماهير مارسيليا، فالاحتفال والأفراح في المدرجات، لم تدم طويلا، حيث لم يكن فريقهم عند مستوى التطلعات، وخسر بشكل مفاجئ أمام "استاد ريمس"، بهدفين دون رد.

وكان منتخب الجزائر، توج بلقب بطولة كأس أمم إفريقيا التي استضافتها مصر مؤخرا، بفوزه في المباراة النهائية على السنغال بهدف نظيف.

المصدر: وكالات

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