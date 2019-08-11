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نادال وجها لوجه مع الروسي مدفيديف في نهائي كأس "روجرز"

الرياضة

نادال وجها لوجه مع الروسي مدفيديف في نهائي كأس
AFP AMERICA
نادال وجها لوجه مع الروسي مدفيديف في نهائي كأس "روجرز"
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ضرب الإسباني، رافائيل نادال، موعدا مع الروسي، دانييل مدفيديف، في نهائي كأس "روجرز" للتنس في مونتريال.

وجاء تأهل نادال إلى المباراة النهائية، بعدما انسحب منافسه في الدور نصف النهائي، الفرنسي، غايل مونفيس، بسبب إصابة في كاحله الأيسر، تعرض لها خلال المباراة التي فاز فيها على الإسباني، روبيرتو باوتيستا، في دور الثمانية.

أما مدفيديف، فقد تأهل على حساب مواطنه، كارين خاتشانوف، بفوزه عليه، في أول مواجهة روسية خالصة قبل نهائي بطولة مونتريال، بمجموعتين متتاليتين، تفاصيلهما 6-1 و7-6.

وسيصبح مدفيديف، البالغ 23 عاما، أعلى لاعب روسي في تصنيف المحترفين، الذي ستصدره رابطة محترفي التنس غدا.

وتقام مباراة النهائي بين مدفيديف، ونادال، حامل اللقب، في وقت لاحق اليوم.

المصدر: وكالات

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